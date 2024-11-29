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لطيفة تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح.. ماذا حدث في مهرجان "ضيافة"؟

10:31 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لطيفة تتعثر على خشبة مسرح مهرجان ضيافة
  • عرض 6 صورة
    لطيفة تتعثر على خشبة مسرح مهرجان ضيافة
  • عرض 6 صورة
    لطيفة على خشبة مسرح مهرجان ضيافة_1
  • عرض 6 صورة
    لطيفة تتعثر على خشبة مسرح مهرجان ضيافة
  • عرض 6 صورة
    لطيفة على خشبة مسرح مهرجان ضيافة
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كتب - معتز عباس:

تعرضت المطربة التونسية لطيفة لموقف مخرج، أثناء إحيائها حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ضيافة" في دورته الثامنة، المهداة لذكرى الشاعر الراحل نزار قباني.

وأثناء تقديمها أغنية "يا ليالي" تعثرت لطيفة على خشبة المسرح وكادت أن تسقط، إلا أن نجحت في الوقوف مرة آخرى، واستمرت فى تقديمها للحفل وسط تشجيع كبير من الجمهور.

حصلت الفنانة التونسية لطيفة، على جائزة مهرجان "ضيافة" كأفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها "مفيش ممنوع".

ونشرت لطيفة، عدة صور أثناء تواجدها بالمهرجان، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا فخورة جداً وسعيدة جداً بجائزة أحسن ألبوم السنة دي ٢٠٢٤ "مفيش ممنوع"، شكراً لكل صناع الألبوم شعراء وملحنين وموزعين وكل فريق عملي".

يذكر أن مهرجان ضيافة (DIAFA) فعالية سنوية تُقام في دبي، وتستهدف تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات، التي أسهمت في تحسين المجتمع واللجان المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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