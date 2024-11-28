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"جريئة".. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور وفيديو)

10:20 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جورجينا في أحدث ظهور لها
  • عرض 7 صورة
    جورجينا في أحدث ظهور لها
  • عرض 7 صورة
    جورجينا في أحدث ظهور لها
  • عرض 7 صورة
    جورجينا في أحدث ظهور لها
  • عرض 7 صورة
    جورجينا في أحدث ظهور لها
  • عرض 7 صورة
    جورجينا في أحدث ظهور لها
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كتب - معتز عباس:

خطفت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

نشرت جورجينا مقطع فيديو من جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "السفر حول العالم".

تعد عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، واحدة من أشهر النساء في العالم في الوقت الحالي، خاصة في ظل ظهورها الدائم مع النجم البرتغالي في مختلف المناسبات والمحافل العالمية.

وبعد سنوات من ارتباطها بالنجم البرتغالي، باتت جورجينا رودريجيز واحدة من أهم عارضات الأزياء في العالم، بالإضافة إلى أنها باتت واجهة دعائية للكثير من الشركات العالمية.

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الإسبانية جورجينا رودريجيز الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية انستجرام جورجينا رودريجيز الممثلة جورجينا رودريجيز
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