حدث بالفن | وفاة فنان ونجمة تحذف صور خطيبها وعزاء حما حمادة هلال وتصالح نجمين
12:08 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ انهيار زوجة حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدها، وفاة الفنان خالد جمال الدين، صلح رامي صبري وويجز، نور إيهاب تحذف صور خطيبها بعد ارتباط عامين، رسائل غاضبة من نجوم الفن لشقيق محمد رحيم، موعد ومكان عزاء حما الفنان حمادة هلال، وغيرها من الأخبار.
أحمد حلمي منى زكي نبيل الحلفاوي ويجز رامي صبري تامر حسين نجوم الفن محمد رحيم نور إيهاب سلمى أبو ضيف مهرجان ضيافة حمادة هلال وفاة الفنان خالد جمال الدين زوجة حمادة هلال
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