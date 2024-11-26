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وفاة حما الفنان حمادة هلال

10:23 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

المطرب حمادة هلال

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كتبت- منال الجيوشي

أعلن الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته

وكتب حمادة هلال: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم"

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء"

وكان الفنان حمادة هلال قد نشر اليوم صورة لوالد زوجته، علق عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك"

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