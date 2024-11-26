"مع نجمي المفضل".. أحمد سعد يروج لحفله الغنائي المقبل مع بهاء سلطان في الكويت

كتب - معتز عباس:

روج المطرب أحمد سعد لحفله الغنائي المقبل مع النجم بهاء سلطان، ضمن حفلات مهرجان موسم الكويت.

ونشر سعد، بوستر الحفل الغنائي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "جمهور الكويت الغالي، اشوفكم يوم الجمعة ١٣ ديسمبر على مسرح الأرينا كويت، مع حبيب قلبي ونجمي المفضل بهاء سلطان".

من المقرر أن يحيي كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي".

وأعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل "PACHA GROUP" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفل "أساطير الطرب" الذي يجمع بين بهاء سلطان وأحمد سعد في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.

يُذكر أن الفنان أحمد سعد شارك شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد"، وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي، ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات عفوية.

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