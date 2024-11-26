فايز السعيد: المنافسة بين أعضاء لجنة التحكيم "إكس فاكتور" تحفز المتسابقين بتاريخ

كتبت- منال الجيوشي

أكد الفنان الإماراتي فايز السعيد، أن العروض المبهرة التي تشهدها الحلقات المباشرة في برنامج "إكس فاكتور" الموسم الثاني على تلفزيون دبي أشعلت المنافسة بين المشتركين في المراحل المتقدمة، من خلال أداءات مميزة وفنية قوية شهدتها الحلقة الرابعة.

وأشار السعيد إلى أن المنافسات ليست على صعيد الأصوات المشاركة فقط، بل امتدت إلى لجنة التحكيم المكونة من الفنان راغب علامة ورحمة رياض، وقال: "المنافسة بين أعضاء لجنة التحكيم تحفز المتسابقين وتدفعهم نحو تقديم أفضل ما لديهم في هذه الحلقات المصيرية القادمة".

وأضاف: "منافستي أيضاً مع راغب علامة ورحمة رياض تضفي لمسة من الفكاهة والمرح على أجواء المنافسة والتوتر بيننا جميعًا".

هذا ويتفاعل فايز السعيد مع المشتركين بأسلوب جميل ومشجع، مستخدمًا الفكاهة لإضفاء جو من الألفة والراحة.

ومع ارتفاع مستوى المنافسة، يتزايد فضول الجمهور حول ما ستحمله الحلقات القادمة من مفاجآت وأداءات استثنائية.

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