لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"حاوريني يا كيكي".. تركي آل الشيخ يروج لمسرحية كوميدية بطولة دينا الشربيني

07:42 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

المستشار تركي آل الشيخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن مسرحية كوميدية جديدة للفنانة دينا الشربيني، من المقرر عرضها ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي، بوستر مسرحية "حاوريني يا كيكي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "المسرحية الكوميدية “حاوريني يا كيكي” من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنانة هالة صدقي على مسرح محمد العلى، 4-8 ديسمبر".

مسرحية "حاوريني يا كيكي"، بطولة دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، دياب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد سلطان.

من ناحية أخرى تشارك دينا الشربيني في دراما رمضان 2025 المقبل بعمل درامي جديد بعنوان "كامل العدد 3" الجزء الثالث.

تركي ال الشيخ انستجرام

اقرأ أيضا..

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

"حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد".. حمادة هلال يطلب الدعاء لوالد زوجته

المستشار تركي آل الشيخ انستجرام تركي آل الشيخ مسرحية حاوريني يا كيكي مسرحية كوميدية بطولة دينا الشربيني فعاليات موسم الرياض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان