"حاوريني يا كيكي".. تركي آل الشيخ يروج لمسرحية كوميدية بطولة دينا الشربيني

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن مسرحية كوميدية جديدة للفنانة دينا الشربيني، من المقرر عرضها ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي، بوستر مسرحية "حاوريني يا كيكي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "المسرحية الكوميدية “حاوريني يا كيكي” من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنانة هالة صدقي على مسرح محمد العلى، 4-8 ديسمبر".

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مسرحية "حاوريني يا كيكي"، بطولة دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، دياب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد سلطان.

من ناحية أخرى تشارك دينا الشربيني في دراما رمضان 2025 المقبل بعمل درامي جديد بعنوان "كامل العدد 3" الجزء الثالث.

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