بالصور| أحدث ظهور لـ سامو زين والجمهور: "عمرو دياب الجديد"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان سامو زين متابعيه، عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له، وروج من خلاله لأحدث أعماله الغنائية دون الكشف عن أي تفاصيل.

ونشر سامو، الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من اليونان تصوير شيء جديد من البيت"، ظهر "سامو" بإطلالة مختلفة، بشعر أشقر، وحازت الإطلالة على إعجاب المتابعين.

وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "سامو دياب، عمرو دياب الجديد، افتكرتك عمرو دياب، شو هالجمال، يعني ده مش عمرو دياب؟، الهضبة سامو زين، حسيتك الهضبة باللوك ده".

من ناحية أخرى، طرح الفنان سامو زين مؤخرًا أغنية "القبول نعمة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبري، مكس وماستر عمر العزبي.

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