أحدث ظهور لـ سارة سلامة بملابس رياضية.. والجمهور: "وحش الشاشة"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سارة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس رياضية.

وتفاعل رواد "انستغرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""بالراحة علينا يا فنانة"، "وحش الشاشة" القمر والجمال"، "رائعة كالعادة"، "زي القمر والجمال"، "القمر بتاعنا بقى".

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وتشارك سارة سلامة في مسلسل "نقطة سوده" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذاع مسلسل "نقطة سوده"على قناة "Mbc مصر"، وتدور أحداثه في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السويفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفًا خطيرًا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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