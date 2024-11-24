بالأسود.. نادين نجيم تتألق في أحدث ظهور لها

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها، أحدث ظهور لها، على السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة ارتدت خلالها جاكيت جلد وبنطلون باللون الأسود".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمالك جمال، كتير حلوة، الله يحفظك حبيبتي، ماشاء الله على الرقة، ملكة جمال لبنان".

يذكر أن نادين نجيم عرض لها في موسم رمضان 2024 مسلسل "2024"، ويشاركها بطولته محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر. وهو مؤلف من 15 حلقة.



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