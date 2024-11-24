"مش ناوية تبقي أم؟".. قصة سؤال محرج من ميرفت أمين لـ سعاد حسني

كتب- مصطفى حمزة:

في طريقها للنجومية، قدمت النجمة ميرفت أمين، نفسها كمذيعة في برنامج شهير، التقت خلاله بعدد من نجوم الفن، ووجهت لهم أسئلة جريئة، قبل أن تقرر الابتعاد عن البرامج والتركيز في التمثيل وأعمالها الفنية.

النجمة ميرفت أمين، التي تدخل اليوم عامها الـ 78، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر عام 1946، بعد حصولها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية، كانت تعتبر من أنجح مذيعات التليفزيون المصري، وفي عيد ميلادها نستعيد كيف ردت واحدة من النجمات الكبار على سؤال جريء وجهته لها؟

ميرفت كانت تشارك كمذيعة، في تقديم برنامج "سينما القاهرة"، بالمشاركة مع الممثلة ناهد جبر، وفي إحدى حلقاته استضافت النجمة الراحلة سعاد حسني، وسألتها عن تكريمها، وشروطها في قبول الأفلام التي تعرض عليها.

وقالت سعاد حسني: "الحمد لله تم تكريمي وحصولي على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم (شروق وغروب)، أقبل الأفلام التي أقتنع بها، وتكون مناسبة لي، وأن يتم تبليغي قبلها بفترة لأني أكون مرتبطة بأعمال أخرى".

وعن أفلامها الجديدة التى تقدمها تحدثت السندريلا قائلة "قمت بإنجاز فيلم (الخوف)، والآن أصور فيلم (الضياع) وهو اسم مؤقت للفيلم، وأيضا فيلم (الحب الذي كان)، ثم سأقدم فيلما لعاطف سالم وقصة إحسان عبدالقدوس".

وفوجئت سعاد حسني، بسؤال محرج من المذيعة ميرفت أمين، إذ كان السؤال "مش ناوية تبقي أم قريب؟"، وردت السندريلا قائلة "ناوية إن شاء الله بس لما ربنا يريد".

النجمة ميرفت امين، في البرنامج الذي تبادلت تقديمه مع المذيعة والفنانة ناهد جبر، أجرت أيضا حوارات مع الفنانة سامية جمال والفنان رشدي أباظة، داخل منزل الزوجية الخاص بهما عام 1972، والفنانة ماجدة وابنتها، والفنان فريد شوقي وزوجته، والفنانة نادية لطفي، والمخرج حسين كمال.