بعد انتقاد ويجز لتصريحاته.. رامي صبري يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان رامي صبري "تريند" محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد انتقاد مطرب الراب ويجز لتصريحاته الأخيرة.

ونشر ويجز مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وقال خلاله: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم على أي حد، والناس تسمع وتسكت يعني، الفنان ده اسمه رامي، رامي ده بقى كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يقعد يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده".

واستكمل: "هتتكلم امتى عن فنك ومجالك، أنا شايف إنك مابتفهمش حاجة في الراب ولا بتفهم الكلام بتاعه، أو زي ما انت قولت قبل كده، ومش هتعرف تعمله، وأنا راجل مثلا لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجلة وأنا مبعرفش بحترمه، ليه عشان هو عمل حاجة أكيد غير اللي أنا عملتها، اشتغل على نفسه في حاجة أنا مشتغلتش على نفسي فيها، وانت مبتقدرش الفنانين دول وشايفهم كده بيحاولوا يوصلوا لمستوى انت فيه في حين إنهم معديينك، أنت مش رقم 2 انت يا رامي انت رقم 19، أنت بعيد أوي".

وكان الفنان رامي صبري تحدث خلال وجوده ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض على قناة "القاهرة والناس"، عن المهرجانات ومطربي الراب، وقال: "المهرجان مش بيتغنى، حلو والناس بتحبه وأنا ساعات بسمعه، بس مش هو ده اللون اللي ممكن أغنيه".

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