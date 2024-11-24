طارق الشناوي يعلن خروج الكاتب الكبير بشير الديك من العناية المركزة

كتبت- منى الموجي:

كشف الناقد طارق الشناوي عن خروج الكاتب الكبير بشير الديك من العناية المركزة، بعد قضاء عدة أيام بها، وعودته للمنزل.

وكتب طارق عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الكاتب الكبير بشير الديك عاد لمنزله، بعد أيام في العناية المركزة، خبر قطعا أسعد الملايين وأنا واحد منهم، سلامتك يا أستاذ".

وتابع "بشير الديك واحد من أهم أساطين كتاب السيناريو في عالمنا العربي، صاحب (سواق الأتوبيس) و(موعد ع العشاء) و(الحريف) و(ضد الحكومة) وغيرهم .. أنتظر قريبا أن يعود مجددا لمعشوقته السينما فهو في طليعة سحرة الدراما الذين تشتاق الشاشات لإبداعهم".

كان السيناريست أيمن سلامة كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل أيام: "الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة، الرجاء الدعاء له بالشفاء".

وعرض فيلم "سواق الأتوبيس" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، على هامش فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.