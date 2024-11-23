"خبر حزين وصدمة كبيرة لينا".. أحمد سعد ورامي صبري ينعيان محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

نعي المطرب أحمد سعد والمطرب رامي صبري، الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

أحمد سعد

كتب المطرب أحمد سعد، عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله والدوام لله.. اللهم متعه بالنظر الى وجهك الكريم.. محمد رحيم صديق العمر في ذمة الله".

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رامي صبري

كتب المطرب رامي صبري، عبر حسابه على إنستجرام: "خبر حزين وصدمة كبيرة لينا، وفاة المُلحن الكبير محمد رحيم، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وكل حبايبه، لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وكان الفنان تامر حسني، أعلن عن تأجيل تشييع جنازة الملحن محمد رحيم، عبر"ستوري" حسابه على إنستجرام، قائلا: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم ..صلاة الجنازة ليست اليوم، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

فيما كتب طاهر رحيم شقيق الملحن محمد رحيم عبر حسابه على فيسبوك: "تم تأجيل صلاة جنازة الموسيقار محمد رحيم لحين إشعار آخر".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت،حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

يذكر أن، الملحن الراحل محمد رحيم كان قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".