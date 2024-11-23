هند صبري وسوسن بدر وحسام داغر ينعون والدة مي عزالدين

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر والفنان حسام داغر، والدة النجمة مي عزالدين التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024.

ونستعرض لكم نعي نجوم الفن لوالدة مي عزالدين في السطور التالية:

هند صبري

كتبت الفنانة هند صبري، عبر حسباها على إنستجرام: "إنّا لله وإنّا اليه راجعون.. خالص العزاء لصديقتي وزميلتي مي عزالدين في وفاة والدتها الغالية السيدة مها.. كانت امرأة لطيفة ومجاملة وروحها حلوة ربنا يرحمها و يصبّرك يا مي".

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سوسن بدر

كتبت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء للصديقة العزيزة مي عزالدين في وفاة المغفور لها والدتها.. الله يرحمها ويصبر قلبك يا مي".

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حسام داغر

كتب الفنان حسام داغر، عبر حسابه على إنستجرام: "الله يرحمك يا طنط مها يا حبيبة قلبي يا أطيب وأحن قلب.. الله يصبرك يا حبيبتي يا مي ويطبطب على قلبك وقلوبنا.. الفراق صعب خصوصا لو اللي سابتنا حد في حنية وجمال وطيبة قلبك يا طنط مها..ربنا يجعل الخير اللي عملتيه واللي ربنا وأنا وناس كتير شاهدين عليه يجعله في ميزان حسناتك يا رب، هتوحشينا أوي يا حبيبتي".

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ورحلت والدة الفنانة مي عزالدين، عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024.

وكانت مي، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.