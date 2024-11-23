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هذا آخر ما كتبه محمد رحيم

04:43 ص السبت 23 نوفمبر 2024

الملحن محمد رحيم

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كتبت- منال الجيوشي
رحل عن عالمنا منذ قليل، الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر يناهز ٤٥ عاما

وكان آخر ما كتبه محمد رحيم عبر حسابه الرسمي بموقع أكس، منذ ٣ أيام، ردا على حفل نانسي عجرم التي غنت فيه أغنية من ألحانه وهي "في حاجات تتحس"

وكتب محمد رحيم عبر صفحته الرسمية: "يخزي العين وعقبال اللي بالي بالك إن شاء الله".

محمد رحيم من مواليد ١٩٧٩، تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، أبرزهم عمرو دياب، شيرين، إليسا، نانسي عجرم، تامر حسني، بهاء سلطان، أصالة، محمد حماقي، سميرة سعيد

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الملحن محمد رحيم رحل عن عالمنا منذ قليل هذا آخر ما كتبه عن عمر يناهز 45 عاما
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