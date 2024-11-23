هالة سرحان: "القاهرة السينمائي يمثل القوة الناعمة والسعودية تعيد إحياء تراث الفن المصري"

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الإعلامية هالة سرحان، عن أهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كونه يمثل "القوة الناعمة" في مصر، وأن السينما المصرية تمثل 99% من الإنتاج السينمائي باللغة العربية.

وحلت الإعلامية هالة سرحان ضيفة على برنامج "ليالى Ten" تقديم الإعلامية بوسي شلبي ويعرض على قناة "Ten".

وعن أهمية مهرجان القاهرة السينمائي، قالت: "مهرجان القاهرة السينمائي، يمثل القوة الناعمة في مصر، هو رمز للفن المصري العظيم العريق، السينما المصرية لها تاريخ طويل جدًا، ويمكن كتير ميعرفوش أن السينما المصرية هي رقم 2 يعني جت بعد هوليوود من الثلاثينيات، هي ثاني سينما في العالم، فتخيلي بلدنا الماضي الحديث والماضي القديم احنا بلد ليها تاريخ، والسينما المصرية بتمثل 99% من الإنتاج السينمائي اللي باللغة العربية".

وأضافت: "وعشان كده مثلا عملنا روتانا سينما، وكان 100% من روتانا سينما باللغة المصرية، وكنا بنقدم أفلام لبنانية، مغربية، تونسية، وسوريا، لكن العالم العربي كله بيتكلم مصري، الحقيقة المملكة العربية السعودية ممثلة في الرؤية بتاعة الملك سلمان ولي العهد أن هم عايزين يقفزوا ويعملوا طفرات سريعة جدًا إلى المستقبل بعد ما نقلت السعودية إلى مرحلة الانفتاح العاقل، الانفتاح اللي الدول الكبرى المتقدمة تواكب ما يحدث في هذا العام، وأصبحت السعودية الان بتفتح أبوابها للموسيقى المصرية".

واستكملت: "يعني الحفلات اللي بيعملوها لتكريم وإعادة التراث المصري لبليغ حمدي والسنباطي ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ كل ده إحياء للتراث بتاعنا الأجيال الجديدة يمكن ميعرفوش الأغاني دي ومسمعوهاش قبل كده، لكن فيه إحياء للتراث المصري وفي تعاون شديد جدًا ما بين مصر والسعودية ومنطقة الخليج أن احنا بنكمل بعض، فأكيد الفن المصري والسينما المصرية هتاخد إمكانيات كبيرة جدًا، في انها عندها فرصة تنتج عدد أكبر من الأفلام وكل الفنانين ياخدوا فرص أنهم يظهروا إبداعهم في الفن والسينما المصرية".

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وأنهت حديثها قائلة: "فأحنا الحقيقة في مهرجان هام جدًا جدًا جدًا، وهو مهرجان يعتبر من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، واحنا في حدث كبير، وأنا سعيدة جدًا أن أستاذ حسين فهمي عاد بقوة، وسعيدة أننا من أول ما دخلنا تنظيم رائع، مفيش الزحام الغير منظم، مفيش الاندفاع مفيش الكلام ده خالص، احنا شايفين مهرجان عالمي 100 100".

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