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منها فيلم "حمام العريس".. رانيا يوسف تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة

08:21 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

رانيا يوسف

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أحدث أعماله الدرامية والسينمائي، التي تقوم بتصويرها حاليًا، ومن المقرر عرضها الفترة المقبلة.

وقالت رانيا"، في تصريحات لفضائية "دي ام سي"، على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ45: "أنا بصور مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، ومسلسل روج أسود، ومسلسل مملكة النحل"، مرادفة: "مسلسل روج أسود أحداثه كلها عقد كتير، وكلها عن الستات".

وعن أفلامها السينمائية المرتقبة، أوضحت: "عندي فيلمين في السينما، فيلم حمام العريس والتاني هعلن عنه بعد شوية".

وأكدت أن ترميم أفلام الأبيض والأسود القديمة، خطوة مهمة كان لابد حدوثها لتصحيح الأفلام المصرية.

وتعكف حاليا رانيا يوسف على تصوير مسلسل "روج اسود" الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم من بينهم داليا مصطفى وفرح الزاهد ومي سليم تأليف أيمن سليم وإخراج عبد الرحمن حماقي.

رانيا يوسف أعمال رانيا يوسف المقبلة فيلم حمام العريس مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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