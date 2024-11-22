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بوزن زائد.. خالد الصاوي يحضر حفل ختام القاهرة السينمائي الـ 45 (صور)

07:48 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خالد الصاوي - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    خالد الصاوي - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    خالد الصاوي - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    خالد الصاوي - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    خالد الصاوي - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب- هاني صابر:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبدالناصر:

وصل الفنان خالد الصاوي، منذ قليل، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، وظهر "الصاوي" بوزن زائد في أحدث ظهور له بمناسبة فنية.

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

خالد الصاوي مهرجان القاهرة السينمائي نجوم الفن
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