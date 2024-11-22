لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لقاء الخميسي تخطف الأضواء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

07:34 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إطلالة لقاء الخميسي في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    إطلالة لقاء الخميسي في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    لقاء الخميسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير/ إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على الظهور على "ريد كاربت" حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ45، بإطلالة رائعة ومميزة.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

لقاء الخميسي لقاء الخميسي على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"جريئة".. رانيا يوسف تظهر على السجادة الحمراء لحفل ختام القاهرة السينمائي (صور)

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية