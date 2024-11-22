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الصور الأولى لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

07:00 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 18 صورة
    النجم الكبير حسين فهمي
  • عرض 18 صورة
    توافد النجوم وضيوف حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    حسين فهمي في حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    الفنان حسين فهمي
  • عرض 18 صورة
    حسين فهمي وزوجته من حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 18 صورة
    ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 18 صورة
    ريد كاربت فعاليات حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    توافد النجوم على ريد كاربت حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل الختام
  • عرض 18 صورة
    كواليس حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    ضيوف حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 18 صورة
    نجوم وصناع السينما على ريد كاربت حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    حسين فهمي من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    كواليس فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

بدأ توافد العديد من النجوم وضيوف حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية، في مقدمتهم رئيس المهرجان، النجم الكبير حسين فهمي.

وحرص النجوم وصناع السينما على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت احتفالًا بانتهاء فعاليات المهرجان التي بدأت يوم 13 نوفمبر الجاري، وشهدت العديد من الندوات والجلسات الحوارية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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