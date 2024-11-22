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أحدث جلسة تصوير لـ دنيا سمير غانم.. ورامي رضوان يغازلها

06:58 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 3 صورة
    دنيا سمير غانم
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت دنيا، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ما زلت أطارد أحلامي".

وتفاعل معها زوجها الإعلامي رامي رضوان، وكتب: "ما شاء الله".

كما نالت الصور استحسان نجوم الفن، أبرزهم عزيز الشافعي، ياسمينا العبد، ساموزين، وغيرهم.

كان آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم على السوشيال ميديا، أثناء حضورها لمشاهدة مسرحية "التلفزيون، بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

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دنيا سمير غانم رامي رضوان
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