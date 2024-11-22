أحدث جلسة تصوير لـ دنيا سمير غانم.. ورامي رضوان يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت دنيا، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ما زلت أطارد أحلامي".

وتفاعل معها زوجها الإعلامي رامي رضوان، وكتب: "ما شاء الله".

كما نالت الصور استحسان نجوم الفن، أبرزهم عزيز الشافعي، ياسمينا العبد، ساموزين، وغيرهم.

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

كان آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم على السوشيال ميديا، أثناء حضورها لمشاهدة مسرحية "التلفزيون، بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

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