رئيس Golden Globes: يسرا وحسين فهمي أسطورتان من أساطير السينما العربية

كتبت- منى الموجي:

كرمت Golden Globes النجمة يسرا والنجم حسين فهمي ومنحتهما جائزة تحمل اسم النجم العالمي الراحل عمر الشريف، وذلك بالشراكة مع مجلة enigma، في حفل فني كبير حضره نجوم السينما المصرية والعربية في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتم اختيار اسم عمر الشريف لإطلاقه على الجائزة بصفته أول فنان مصري يحصل على جائزة الجولدن جلوب، ونجح الحفل في تسليط الضوء على الفن المصري وإبراز دوره في الشرق الأوسط.

وحضرت الحفل بالقاهرة Helen Hoehne رئيس حفل توزيع جوائز الجولد جلوب، لحضور الاحتفالية وتكريم حسين فهمي ويسرا، وألقت كلمة الافتتاح الفنانة أمينة خليل.

وشهد الحفل حضور كوكبة من النجوم، وأحياه المطربين أبو وأحمد سعد.

وقالت هيلين، رئيس حفل توزيع جوائز جولدن جلوب: "يسعدنا تقديم جائزة عمر الشريف إلى يسرا وحسين فهمي، وهما أسطورتان ساهما في رفع مستوى السينما العربية إلى مستويات غير مسبوقة، تحتفل الجائزة بالإنجازات الرائعة لفناني الشرق الأوسط في صناعة السينما العالمية".

وقامت النجمة المصرية نيللي كريم بتسليم أول جائزة من جوائز عمر الشريف للفنانة يسرا، وتحدثت عن مسيرة يسرا الفنية وبصماتها التي لا تنسى، وإسهاماتها الفنية التي صنعت بها تاريخاً فنياً كبيراً، وتسلم الفنان حسين فهمي الجائزة الثانية من الفنان خالد النبوي، وعبر خالد النبوي عن سعادته لتسليم الجائزة لفنان من جيل العمالقة وأحد أصحاب التاريخ الفني الكبير في السينما والدراما المصرية.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصري والعربي للاحتفاء بـ يسرا وحسين فهمي، منهم: ليلى علوي، محمود حميدة، صفية العمري، هنا شيحة، إلهام شاهين، أحمد داود، إنجي المقدم، ياسمينا العبد، أمير المصري، صدقي صخر، وعدد كبير من الأسماء اللامعة من نجوم السينما والدراما المصرية والعربية.