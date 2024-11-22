بالصور.. تشييع جثمان عادل الفار من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها مع صديقتها (صور)

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الفنان عادل الفار، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

وغاب نجوم الفن عن تشييع جنازة الفنان الراحل، فيما حضر الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية

ورحل الفنان عادل الفار عن عالمنا مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز ٦٢ عام

عادل الفار هو ممثل ومونولجست، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية بفترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية سواء في التلفزيون أو على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه "هيستريا" عام 1998، فيلم "شجيع السيما" عام 2000، "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، "بون سواريه" عام 2010.

وكانت آخر مشاركات الفنان عادل الفار بمسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.