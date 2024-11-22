أحدث جلسة تصوير لـ هدى الإتربي في أمريكا.. والجمهور يغازلها

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من تواجدها في هوليوود بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت هدى مجموعة صور لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، نالت استحسان متابعيها.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "حبيبتي وروح قلبي"، "الجمال عدى الكلام"، "جميلة ومثيرة جدًا"، القمر والجميلة، "قنبلة الجيل"، قمر تجنني".

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كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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