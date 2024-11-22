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حمادة هلال يشوق جمهوره ويروج لحفله في "موسم الرياض"

02:00 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

الفنان حمادة هلال

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كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان حمادة هلال، الترويج لحفله الغنائي المرتقب والمقرر إقامته نهاية شهر نوفمبر الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر هلال، الملصق الدعائي الخاص بالحفل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "جمهوري الحبيب في المملكة العربية السعودية، انتظروا حفلة موسم الرياض إن شاء الله يوم الجمعة 29/11 في حديقة السويدي".

وشارك الفنان حمادة هلال بعدد من الحفلات الغنائية في دورات "موسم الرياض" السابقة، كان أبرزها "ليلة الدموع" التي شارك بها مجموعة من نجوم الغناء وهم الفنان أحمد سعد، المطرب الشعبي طارق الشيخ، الفنان هيثم شاكر، الفنان تامر عاشور، والفنان آدم.

وعلى جانب آخر، يواصل حمادة هلال تصوير الجزء الخامس من مسلسله "المداح" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

حمادة هلال في موسم الرياض

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