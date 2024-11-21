بسمة بوسيل تطرح أحدث أغانيها الجديدة "قادرين يا حب" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

طرحت المطربة المغربية بسمة بوسيل، أحدث أغانيها الجديدة هذا العام بعنوان "قادرين يا حب" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بسمة، مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أيامنا تحلى تروق أوام مهما تعاندنا ظروف، هنغني للنور والونس ومفيش مكان للخوف".

أغنية "قادرين يا حب" من كلمات سارة سعيد، وألحان عمر صفا.

وكانت بسمة بوسيل، قد تصدرت محرك البحث جوجل مؤخرا بعد ظهورها مع شام الذهبي ابنة المطربة أصالة في مقطع فيديو خلال زيارتها لعيادة "شام" في دبي.

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ونشرت بسمة، الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت شام فيه هي تبكي فرحًا بعد زيارتها المفاجئة لها في عيادتها الجديدة، وعلقت بوسيل: "بحبك يا أطيب وأنظف أخت في الدنيا يا رب يكرمك ويرزقك ويسعد روحك".

يذكر أن، الفنانة بسمة بوسيل تواصل طرح عدد من الأغاني السينجل، كان آخرها أغنية "هبدأ أعيش".

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