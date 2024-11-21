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النجم العالمي داركو بيريك يحضر عرض فيلمه "إقليم" بمهرجان القاهرة السينمائي

06:42 م الخميس 21 نوفمبر 2024

فيلم إقليم

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كتبت- منى الموجي:

يحضر الفنان العالمي الصربي داركو بيريك نجم مسلسل لا كاسا دي بابيل، عرض فيلمه "إقليم"، ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي.

ويعرض الفيلم في التاسعة مساء اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويسبق الفيلم سجادة حمراء لأبطاله والضيوف.

فيلم "إقليم" وثائقي تبلغ مدته 60 دقيقة للمخرج أليكس جالان، وتدور أحداثه في سهوب آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة القرغيز في صراع مع شبح ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض.

واشتهر داركو بيريك بدور هلسنكي في مسلسل "لا كاسا دي بابيل" وتميز بضخامة جسمه وقدرته على استخدام الأسلحة الثقيلة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

داركو بيريك مهرجان القاهرة السينمائي فيلم إقليم
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