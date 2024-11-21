أسيل عمران في متحف "Dior" بالرياض

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها، على السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها، من افتتاح متحف "Dior" بالرياض.

ونشرت أسيل، الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "في معرض كريستيان ديور في الرياض، واللي فيه أجمل الإكسسوارات والتصاميم والقطع الكلاسيكية من أرشيف أزياء ديور الراقية من بدايته لليوم، المعرض رائع وممتع يأخذك لعالم مختلف".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن افتتاح متحف "Dior"، بالرياض.

ونشر "آل الشيخ" مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على "إكس"، وظهرت فيه الممثلة التركية توبا بويوك أوستون، وعلق: "فاتكم إيلي صعب لا يفوتكم متحف Dior".

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