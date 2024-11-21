لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أسيل عمران في متحف "Dior" بالرياض

01:31 م الخميس 21 نوفمبر 2024

آسيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها، على السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها، من افتتاح متحف "Dior" بالرياض.

ونشرت أسيل، الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "في معرض كريستيان ديور في الرياض، واللي فيه أجمل الإكسسوارات والتصاميم والقطع الكلاسيكية من أرشيف أزياء ديور الراقية من بدايته لليوم، المعرض رائع وممتع يأخذك لعالم مختلف".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن افتتاح متحف "Dior"، بالرياض.

ونشر "آل الشيخ" مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على "إكس"، وظهرت فيه الممثلة التركية توبا بويوك أوستون، وعلق: "فاتكم إيلي صعب لا يفوتكم متحف Dior".

View this post on Instagram

A post shared by Aseel | أسيل (@aseel)

اقرأ أيضًا:

اليوم.. عرض الفيلم الأمريكي "قصر الشمس الزرقاء" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

اليوم.. عرض عالمي أول لفيلم "قارة" ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة

إلهام شاهين وليلى علوي في أحدث ظهور من مهرجان القاهرة السينمائي

"كارثة طبيعية".. يجمع عفاف مصطفى ومحمد سلام

"عودتي للحياة لم تكن سهلة".. أول تعليق من علي جابر بعد تعافيه من الإصابة

آسيل الفنانة آسيل متحف Dior
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جوري بكر تعلن عن بدء تصوير مسلسل "المداح 5"

إعلان

إعلان

منها الضرائب والدعم.. 8 مطالب من صندوق النقد الدولي لمصر
رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم
البنك المركزي يوضح: كيف ستحدد رسوم تحويلات الخارج عبر إنستاباي؟