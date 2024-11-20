هالة صدقي تهنئ مجدي يعقوب بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طبيب القلوب"

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة هالة صدقي التهنئة للدكتور السير مجدي يعقوب، بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق يوم 16 نوفمبر من كل عام.

ونشرت هالة صورة من احتفالية مؤسسة مجدي يعقوب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وطبيب القلوب السير مجدي يعقوب بألف خير ، دعاء من قلب الآلاف من الأطفال والأمهات والمرضى اللي ريح قلوبهم بعلاجه وأبحاثه المستمرة".

وأضافت: "يارب نفتتح مستشفى الشيخ زايد قريبا اللي هتوفر مشوار أسوان، وكله ده من خير تبرعاتنا حتى لو كانت بسيطة، شكرًا مؤسسة مجدي يعقوب ودولة الأمارات اللي كان ليها نصيب كبير من التبرعات".

ويحتفل مجدى يعقوب، بعيد ميلاده الـ90 والذي يتزامن يوم 16 نوفمبر، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1935.

اقرأ أيضا..

محمد كريم يوجه الشكر لـ بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"

بعد رد والده حول حقيقة ارتباطه بـ أسماء جلال.. أمير المصري يتصدر تريند "جوجل"



