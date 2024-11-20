نقل السيناريست بشير الديك إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب - معتز عباس:

كشف السيناريست أيمن سلامة، عن تعرض السيناريست بشير الديك لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة في المستشفى.

وكتب "سلامة"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة، الرجاء الدعاء له بالشفاء".

وعرض فيلم "سواق الأتوبيس" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة في سينما مول مصر، على هامش فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "سواق الأتوبيس"، طرح في السينمات عام 1982، بطولة، نور الشريف، عماد حمدي، ميرفت أمين، حسن حسني، وحيد سيف، نبيلة السيد، زهرة العلا، عبده الوزير، شعبان حسين، عبدالله محمود، صفاء السبع، عزيزة حلمي، سيناريو وحوار بشير الديك، تأليف محمد خان، إخراج عاطف الطيب.

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