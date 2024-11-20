فرانسيس فورد كوبولا يهنئ سكورسيزي بعيد ميلاده ويستعيد ذكريات أول مقابلة لهما

كتب- مروان الطيب:

حرص المخرج العالمي، فرانسيس فورد كوبولا، على تهنئة المخرج العالمي مارتن سكورسيزي بذكرى ميلاده وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر كوبولا صورة أرشيفية جمعته بالمخرج مارتن سكورسيزي وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد 82 للشاب مارتن سكورسيزي مع الحب، فرانسيس، وهذه الصورة من أول لقاء جمعني به في مهرجان سورنتو السينمائي عام 1970".

وعرض للمخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا مؤخرًا فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

يذكر أن، مارتن سكورسيزي لديه عدد من المشاريع السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم عن السيرة الذاتية للمغني الراحل فرانك سيناترا، والذي سيعيد خلاله التعاون مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، إلى جانب فيلم الدراما "Roosevelt" عن الرئيس الأمريكي الأسبق ثيودور روزفلت.

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