بالصور| انطلاق مبادرة "آرت 74" بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

أقيمت فعاليات المبادرة الفنية "آرت 74" المتخصصة في إنشاء وتعزيز السرديات البصرية، في أول تعاون لها مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويشمل برنامج "آرت 74" المعارض الفنية والحلقات النقاشية وورش العمل، كما يتضمن أعمالاً فنية لأكثر من 50 فنانًا عبر خمسة معارض، افتتح أولها في دار الأوبرا المصرية يوم 14 نوفمبر في 3 مواقع وهي قاعة صلاح طاهر، وقاعة الباب، وقاعة الهناجر.

كما تم افتتاح المعرض الثاني يوم 14 نوفمبر في سينما راديو بوسط القاهرة، فيما يقام المعرض الأخير بالتعاون مع كايرو ديزاين ديستريكت (CDD).

أما عن حلقات النقاش والمحادثات، فقد أقيمت الجلسة الأولى بعنوان "مرآة مصر: الهوية من خلال عدسة خيري بشارة" في دار الأوبرا المصرية يوم 14 نوفمبر، وشارك فيها المخرجين السينمائيين خيري بشارة وعمر الزهيري، والفنانة آية طارق، والمخرجة السينمائية هيا خيرت، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا عدلي توما.

وأقيمت جولة خاصة قام بها مؤسسو "آرت 74" في دار الأوبرا المصرية وسينما راديو، بحضور وضيوف أجانب بالإضافة إلى الممثلة كريمة منصور، وسفير البرازيل في مصر بولينو فرانكو دي كارفاليو، والمستشارة الثقافية التشيكية في مصر وتيريزا سفاسكوفا.

كما أقامت المبادرة حفل إطلاقها الرسمي في موقعها في كايرو ديزاين ديستريكت (CDD) في وان ناينتي بالقاهرة الجديدة، يوم الجمعة 15 نوفمبر.

أقيمت الجلسة الثانية بعنوان "تأثير الفن المعاصر على السينما: دور السرد القصصي البصري عبر الوسائط" في 16 نوفمبر، وشارك فيها عميد كلية الفنون والتصميم في الجامعة البريطانية في مصر، أحمد السراجي، والمديرة التنفيذية لمساحة شيلتر للفنون شيماء رمزي، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والممثلة المصرية داليا البحيري، والفنان التشكيلي ومصمم الديكور كريم الحيوان.

في وقت سابق من يوم 16 نوفمبر، أقام الفنان التشكيلي وصانع الأفلام وزميل فولبرايت روكفلر والجمعية الملكية للفنون خالد حافظ، دورة تدريبية عملية بالشراكة مع الجامعة البريطانية في مصر.

أما يوم الأحد 17 نوفمبر، فقد شهد المعهد الفرنسي في مصر الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة والتي جاءت بعنوان "يوم أن تحصى السنين: دراسة حالة عن فيلم المومياء لشادي عبد السلام"، والتي سبقها عرض للفيلم وتلتها الحلقة النقاشية وحفل استقبال صغير.

شارك في الحلقة النقاشية مصمم الديكور الشهير أنسي أبو سيف، ومدير إدارة المعارض والمجموعات الفنية بمكتبة الإسكندرية جمال حسني، وخالد حافظ، والمخرجة مريم أبو عوف.

أما عن ورش العمل والدورات التدريبية التي ستنظمها المبادرة خلال الفترة المقبلة، فتتضمن عددًا من الفعاليات التعليمية مثل ورشة عمل أساسيات رسم القصص المصورة للأفلام التي يقدمها الأستاذ المساعد بكلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر إسماعيل يوسف.

وستقام الورشة في كايرو ديزاين ديستريكت (CDD) في وان ناينتي بالقاهرة الجديدة، ولمدة يومين 20 و21 نوفمبر، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.