بالصور- هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

راغب علامة مع محمد صلاح ونانسي عجرم في باريس.. 10 لقطات لنجوم الفن

بالصور| غادة عبدالرازق تستعيد ذكرياتها في فصل الصيف مع ابنتها وحفيدتيها

"العيب في من يمسك السكين".. تفاصيل حديث جمع بين فايق عزب والشعراوي

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي، جمهورها، ومتابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هدى، مجموعة صور لها بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها اللون الأسود، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت على النحو التالي: "قمر، بطلي حلاوة، مدهشة، جمالك رهيب، ديدي القمر".

يذكر أن أخر أعمال هدى المفتي مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وشاركها البطولة أحمد مالك، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

اقرأ أيضًا:

عرض "آيشا" و"أنا مش أنا".. جدول فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الثلاثاء

حسين فهمي عن وفاة شقيقه قبل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: "كان لازم ألغي أحاسيسي وأكمل"