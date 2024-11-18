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هدى المفتي تتألق في أحدث جلسة تصوير وغادة عبدالرازق تعلق (صور)

06:42 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، قبل ظهورها على "السجادة الحمراء" بمهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت هدى المفتي مجموعة صور وهي ترتدي "البشكير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة @‏‎hudaelmufti‎‏‎‏

ونالت الصور إعجاب الفنانة غادة عبدالرازق التي علقت ووضعت إيموجي "قلب".

كما تفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دخيل الله جمالك"، "أنتي سندريلا الحاضر"، "الأجمل"، "أجمل شابة في مصر".

يذكر أن، آخر أعمال هدى المفتي مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وشاركها البطولة أحمد مالك، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري، وآخرين.

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