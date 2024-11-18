هدى المفتي تتألق في أحدث جلسة تصوير وغادة عبدالرازق تعلق (صور)

بعد أنباء زواجهما.. أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان

أثار الجدل بحركات غريبة.. 16 صورة لـ أحمد الفيشاوي بعد ظهوره بـ"حلق"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، قبل ظهورها على "السجادة الحمراء" بمهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت هدى المفتي مجموعة صور وهي ترتدي "البشكير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة @‏‎hudaelmufti‎‏‎‏

ونالت الصور إعجاب الفنانة غادة عبدالرازق التي علقت ووضعت إيموجي "قلب".

كما تفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دخيل الله جمالك"، "أنتي سندريلا الحاضر"، "الأجمل"، "أجمل شابة في مصر".

يذكر أن، آخر أعمال هدى المفتي مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وشاركها البطولة أحمد مالك، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري، وآخرين.

اقرأ أيضا..

أثار الجدل بحركات غريبة.. 16 صورة لـ أحمد الفيشاوي بعد ظهوره بـ"حلق"

بحضور شيرين رضا.. يسرا ترقص مع عمرو دياب بحفل عشاء "القاهرة السينمائي" (صوروفيديو)