إعلان

مهرجان القاهرة السينمائي ينظم حلقة نقاش حول خطط توزيع الأفلام القصيرة

01:35 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:
نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين 18 نوفمبر بقاعة جراند 2 بفندق سوفتيل، حلقة نقاش حول آفاق خطط توزيع الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

في هذه الحلقة النقاشية، ناقش المتحدثون جوستين باي لارجيون، كلير دياو، مروان الشافعي رؤاهم وخبرتهم حول الاستراتيجيات الفعّالة لتوزيع الأفلام القصيرة، وتدير الندوة سوسن يوسف.

وتركّز المناقشة على شرح خطوات وصول صناع الأفلام إلى الأسواق المحلية والدولية، ويشمل برنامج المناقشة التركيز على أهمية الاستفادة من المهرجانات السينمائية كمنصة استراتيجية للعروض الأولى، واستهداف المنصات المناسبة، ضرورة تنمية شبكة علاقات مهنية قيمة في عالم المهرجانات.

ويحظى الحاضرون بفرصة لتعلم استراتيجيات صياغة خطة توزيع شاملة تهتم كمحاور أساسية بتوسيع خطط المشاهدة والعرض، وتعزيز مشاركة الجمهور، وضمان الاستدامة المالية لأفلامهم القصيرة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فندق سوفتيل مروان الشافعي جوستين باي لارجيون كلير دياو سوسن يوسف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الموزع أسامة الهندي يكشف لـ"مصراوي" كواليس أحدث أغاني محمد منير

إعلان

إعلان

أثناء المباراة.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة هواتف لاعبات كرة قدم بمدينة نصر
عاجل - مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة