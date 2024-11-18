أحدث ظهور لـ شيماء سيف بعد تصريحات زوجها عن الإنجاب.. ومي عمر تعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بعد أيام من تصريحات زوجها عن تأخر إنجابهما.

ونشرت شيماء، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعل معها عدد من نجوم الفن، حيث كتبت مي عمر "قمر يا شوشو". وكتب عصام السقا "صفاء كابوريا". وكتبت سارة الشامي "الحلوة". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر يا أخواتي"، "شيماء العسل" ، " بسم الله ما شاء الله عليكي يا قلبي" ، "كل مرة بتكوني قمر وبتبقي قمرين" ، "بتجنني كيف ما كنتي عسولة".

وكان المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، كشف سبب تأخر إنجابهما، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها انتي لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوة كده خسيتي يعني هتخلفي وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".

وتابع: "وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي، ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدا بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب".

وأضاف: "وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيئ بميعاد واحنا لسه ميعادنا مجاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم".

View this post on Instagram A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)



اقرأ أيضا:

أول ظهور بعد وعكته الصحية.. عمل فني جديد يجمع محمد منير وعزيز الشافعي



