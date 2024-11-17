حسين فهمي: "أنا بتحمل مسئولية كبيرة جدا وفخور إني رئيس مهرجان القاهرة"

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان حسين فهمي عن سبب استمراره في رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، رغم وفاة شقيقه الراحل مصطفى فهمي.

وقال "حسين" خلال لقائه ببرنامج "عرب وود": "هي مسئولية كبيرة إن أنا بتحمل مسئولية مهرجان كبير جدًا زي مهرجان القاهرة السينمائي، وفخور إني رئيس هذا المهرجان، وكان لازم يستمر، ولازم يستمر بقوة وبالتالي أنا اتعلمت في مهنتنا إزاي نفصل مشاعرنا الحقيقة ومشاعرنا الإنسانية والشخصية عن العمل العام، وزي ما بنقول العرض يجب أن يستمر".

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

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