فريدة سيف النصر تكشف عن سبب عدم حضور مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن السبب وراء عدم حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بعد أن قام عدد من متابعيها بسؤالها وقامت بالرد عليهم عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" موضحة أنها فضلت مرافقة شقيقها المريض.

وأعادت فريدة سيف النصر نشر سؤال أحد متابعيها: "أستاذة فريدة، ليه حضرتك ما روحتيش مهرجان القاهرة، بما أن المهرجان في القاهرة وحضرتك ساكنة في القاهرة، لو مكانش وجه سينمائي معروف وله ثقل وأعمال كثيرة على مدار سنين وعاصر فطاحل الإخراج والكتابة والتمثيل، لو ما راحش اللي زي حضرتك مين يروح، ده احنا بنستغرب لما نشوف وجوه حاضرة لا ليها تاريخ ولا حاجة، ما يثلج الصدر اننا بنشوف نجوم ونجمات كبرنا معاهم وكبرنا مع فنهم، لكن فين حضرتك".

كما قام متابع آخر بسؤالها حول دعوتها من الأساس لحضور المهرجان وقال: "طبعًا احنا مش مصدقين أن حضرتك مش موجودة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إيه سر غياب حضرتك، غير كده المهرجان معمول عشان النجوم والأسامي الكبار عمالقة الفن زي حضرتك كده، هل متوجهش دعوة لحضرتك؟".

وردت الفنانة فريدة سيف النصر وقالت: "يا جماعة المواقع وللصحافة، أنا أول حد والله بيجيني دعوات أنا قديمة يعني وحسين فهمي أصلًا حبيبي وعملت معاه أحلى فيلمين، لكن أنتم نسيتم أخويا ولا ايه كذا عملية والقعدة جنبه بالدنيا ولا لحظة تتفات الحمد لله، ادعوا له والله وحتى في السعودية، محدش قصر لكن ظروفي الحمد لله".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فريدة سيف النصر كانت بمسلسل "العتاولة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.