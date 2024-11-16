أشرف عبدالباقي يطرح التيزر الرسمي لفيلم "مين يصدق؟" لابنته زينة

كتب- هاني صابر:

طرح الفنان أشرف عبدالباقي، التيزر الرسمي لفيلم "مين يصدق؟" الذي تخرجه ابنته زينة.

ونشر عبدالباقي، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أنا حاسة إن أنا بوظت الدنيا.. التيرز الرسمي لفيلم مين يصدق 11/ 27 بجميع دور العرض في سينمات مصر".

وأظهر البرومو جانبا من الأزمات التي تواجهها نادين "جايدا منصور" مع باسم "يوسف عمر"، وتورطهما في مشاكل تضعهما في مواقف خطيرة، في جو سيطر عليه الغموض والاثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

فيلم "مين يصدق؟" سيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وبطولة شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا لـ أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

يذكر أن، فيلم "مين يصدق؟" يعرض اليوم السبت ضمن مسابقة آفاق السينما العربية التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.