"بيدندن وعصفور بيرقص".. أحدث ظهور لـ رامز جلال (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان رامز جلال، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على "X"، وذلك في أحدث ظهور له على "السوشيال ميديا".

وظهر رامز، وبيده عصفور قام بالدندنة على أنغام موسيقى فيلم "الأب الروحي" الشهيرة، ليرقص العصفور عليها، وعلق: "عصفور الطرب العربي".

ويحرص الفنان رامز جلال، على التواصل مع جمهوره ومتابعيه، بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها نشر مقطع فيديو على "إنستجرام" ظهر خلاله وهو يقوم بغناء كلمات من تتر البداية الخاص ببرنامج "رامز جاب من الآخر" الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، حيث كان يتدرب على كلمات مختلفة قبل أن يستقر على كلمات تتر بداية البرنامج وعلق على الفيديو: "تهييسات وتسريبات".

عصفور الطرب العربي 🎶🦜😍 pic.twitter.com/50wOFeUCoG — Ramez Galal (@ramezgalal) November 14, 2024

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان رامز جلال السينمائية كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023 وشاركه البطولة عدد من نجوم السينما وهم الفنانة نسرين طافش، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة تارا عماد، الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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