نسرين أمين تنشر صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

50 صورة لنجوم الفن على السجادة الحمراء في ثاني أيام القاهرة السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها، صورًا جديدة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 هذا العام.

ونشرت نسرين الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، أقيم أمس في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية

وشهد الحفل تكريم ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، وهم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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