سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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بالصور.. ميس حمدان في أحدث ظهور بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، متابعيها، صور من أحدث ظهور لها في جزر المالديف.

ونشرت سلمى الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تضع يدها على جنينها.

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "ماشاء الله عليكي، قمر، أحلى مامي، هتجيبي أحلى بنوتة".

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بزفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

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