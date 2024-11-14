تركي آل الشيخ: "السعودية أصبحت صانع رئيسي في الترفيه على مستوى العالم"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والاجتماعية والرياضية التي يشهدها "موسم الرياض" وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

واحتفل تركي آل الشيخ بنجاح المملكة العربية السعودية أن تكون مقصدًا سياحيًا عالميًا في مجال الترفيه على مستوى العالم، ونشر صورة لملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود رئيس مجلس الوزراء السعودي عبر حسابه الرسمي على "X".

وعلق تركي: "بدعم مولاي وسيدي حفظهم الله، أستطيع أن أقول بكل وضوح أن المملكة العربية السعودية أصبحت صانع رئيسي في الترفيه على مستوى العالم، الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض، جودة الحياة ركيز صنعها قائدنا الملهم".

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في الشرق الأوسط، وتتضمن العديد من البلاتوهات التي من شأنها دعم صناع السينما والدراما التلفزيونية على تقديم أفضل نتيجة ممكنة من خلال أحدث التقنيات التكنولوجيا.

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ كشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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