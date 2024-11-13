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كواليس إحياء جينيفر لوبيز عرض أزياء إيلي صعب العالمي في الرياض (صور)

11:56 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    تركي ال الشيخ مع عمرو دياب وأحمد حلمي
  • عرض 12 صورة
    استعراض عالمي لجينيفر لوبيز في الرياض
  • عرض 12 صورة
    تركي ال الشيخ يتابع عرض أزياء إيلي صعب في الرياض
  • عرض 12 صورة
    جينيفر لوبيز تحيي حفل إيلي صعب في الرياض
  • عرض 12 صورة
    كاميلا كابيو تشارك في عرض أزياء إيلي صعب العالمي في الرياض
  • عرض 12 صورة
    نانسي عجرم في الرياض
  • عرض 12 صورة
    نانسي عجرم من عرض أزياء إيلي صعب العالمي في الرياض
  • عرض 12 صورة
    نانسي عجرم من عرض أزياء إيلي صعب
  • عرض 12 صورة
    نانسي عجرم
  • عرض 12 صورة
    المستشار تركي ال الشيخ
  • عرض 12 صورة
    المغنية العالمية كاميلا كابيو
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كتب- مروان الطيب:
أحيت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب في الرياض، الذي يقام مساء اليوم الأربعاء وسط تواجد عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت جينيفر لوبيز استعراضًا عالميًا على أرض الرياض، وقدمت باقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل الحضور الذي تفاعلوا معها بشكل كبير، كما شاركت بالحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وقدمت عرضَا لاقى إعجاب الحضور، إلى جانب المغنية العالمية كاميلا كابيو.

وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشف عن افتتاح عدد من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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إيلي صعب عرض أزياء جينيفر لوبيز نانسي عجرم تركي ال الشيخ
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