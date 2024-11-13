26 صورة.. ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق:

انطلق مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وشهد ريد كاربت حفل الافتتاح حضور العديد من الفنانين مع زيجاتهم، وخطفوا الأنظار فور وصولهم للمهرجان وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي:

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته، أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، السيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته، الفنان حازم إيهاب وزوجته، الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، الفنان أمير شاهين وزوجته، الفنان طارق الإبياري وزوجته، الفنان نيقولا معوض وزوجته.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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