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26 صورة.. ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

09:48 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    السيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته_3
  • عرض 26 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من حفل افتتاح مهرجان القاهرة_2
  • عرض 26 صورة
    الفنان أمير شاهين وزوجته_5
  • عرض 26 صورة
    الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي_6
  • عرض 26 صورة
    الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن_7
  • عرض 26 صورة
    الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا_4
  • عرض 26 صورة
    الموزع الموسيقي تامر كروان_8
  • عرض 26 صورة
    الناقد رامي متولي_9
  • عرض 26 صورة
    أمير شاهين مع زوجته على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة_10
  • عرض 26 صورة
    أمير شاهين وزوجته على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_11
  • عرض 26 صورة
    أيمن بهجت قمر وزوجته_13
  • عرض 26 صورة
    حازم إيهاب من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_14
  • عرض 26 صورة
    حازم إيهاب وزوجتخه_15
  • عرض 26 صورة
    حازم إيهاب وزوجته من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_1_16
  • عرض 26 صورة
    حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي_17
  • عرض 26 صورة
    أمير شاهين وزوجته من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_12
  • عرض 26 صورة
    حسين فهمي من حفل افتتاح مهرجان القاهرة_18
  • عرض 26 صورة
    حسين فهمي_19
  • عرض 26 صورة
    شريف رمزي وريهام أيمن على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة_20
  • عرض 26 صورة
    شريف رمزي وريهام أيمن من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_21
  • عرض 26 صورة
    شريف رمزي وريهام أيمن_22
  • عرض 26 صورة
    طارق الإبياري وزوجته_24
  • عرض 26 صورة
    نيقولا معوض مع زوجته_25
  • عرض 26 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا_26
  • عرض 26 صورة
    طارق الإبياري وزوجته على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي_23
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق:

انطلق مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وشهد ريد كاربت حفل الافتتاح حضور العديد من الفنانين مع زيجاتهم، وخطفوا الأنظار فور وصولهم للمهرجان وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي:

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته، أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، السيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته، الفنان حازم إيهاب وزوجته، الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، الفنان أمير شاهين وزوجته، الفنان طارق الإبياري وزوجته، الفنان نيقولا معوض وزوجته.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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