مي عمر تعلن إنتهاء تصوير مسلسل "إش إش": "شخصية عشت معاها رحلة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة مي عمر، عن إنتهاء تصوير مسلسلها "إش إش"، المقرر طرحه ضمن سباق موسم رمضان 2025.

ونشرت مي، مقطع فيديو لأبطال العمل وهم يحتفلون، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "الحمد لله رب العالمين فركش مسلسل (إش إش)، حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا بودّع الشخصية اللي عشت معاها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح، حبيت كل لحظة قضيتها وأنا بجسدها، وحاسة إن جزء مني هيفضل معاها دايمًا، وهيوحشني كل تفصيلة فيها بجد".

وتابعت: "شكرا من قلبي لكل حد شاركني الرحلة دي، من الممثلين اللي كانوا أحلى عيلة وأحلى صحاب بجد، كنا عيلة واحدة، نضحك سوا، نتعب سوا، وندعم بعض طول الوقت، شكرًا لكل واحد فيكم، على كل لحظة ضحكنا فيها، وكل موقف وقفنا فيه جنب بعض، وجودكم خلّى التجربة دي ممتعة، وخلاني أحس إني فعلاً محظوظة بالشغل مع ناس زيكم، مش هنسى الذكريات الحلوة دي أبداً، وهيوحشني كل حد فيكم".

وأضافت: "شكرًا لكل فرد من فريق العمل اللي اشتغل بإخلاص عشان يطلع العمل ده بأحسن شكل، فريق العمل في "إش إش" كان سر نجاح كواليس التجربة دي، كل حد في الفريق، من أول التقنيين لحد الإنتاج، كان بيشتغل من قلبه عشان يطلع العمل بأحسن شكل، بجد، ما حسيتش إني لوحدي لحظة، كلنا كنا إيد واحدة ودايمًا بنسند بعضً شكر كبير لكل واحد فيكم، على تعبكم وإخلاصكم على كل لحظة قدمتوا فيها دعمكم وحبكم".

ووجهت مي، رسالة شكر لزوجها المخرج محمد سامي، وقالت: "محمد سامي، شكرًا ليك على صبرك وعلى نظرتك اللي كانت دايمًا بتشوف التفاصيل اللي محدش غيرك كان ممكن يلاحظها، شكرًا إنك بتعرف إزاي تخرج مننا أفضل ما عندنا و علي إبداعك و توجيهك في كل مشهد، شكرًا إنك كنت قائد حقيقي لينا وخلّيت "إش إش" يبقى تجربة ما تتنسيش".

وأختتمت: "مستنية بفارغ الصبر تشوفوا (إش إش)، وأتمنى توصل ليكم مشاعرنا بنفس القوة اللي حسيناها، شكراً لكل واحد كان جزء من الحلم ده، و بوعد الجمهور إن شاء الله هيتفرجوا علي مسلسل متعوب علي كل شوط فيه، مسلسل "إش إش" بإذن الله هيكون مسلسل بيحترم ذوق الجمهور".

وتقوم الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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