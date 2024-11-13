نيللي كريم تروي موقف محرج تعرضت له

كتبت- سهيلة أسامة:

حلّت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج "بودكاست" الذي يقدّمه الإعلاميان باسل الزارو وكريم ريحان.

وتحدثت نيللي عن موقف محرج تعرضت له على خشبة المسرح، قائلة: "كنت لابسة لبس تاريخي، ولابسة بنطلون زي بناطيل ألف ليلة وليلة، وحد من الراقصين مخدش باله داس على الجيبة راحت وقعت من عليا، بس أنا كنت لابسة بنطلون".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلمها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.