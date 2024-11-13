رغم أزمته الأخيرة.. عمرو دياب يروج لـ حفلته بـ دبي

كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان عمرو دياب لحفله الغنائي، المقرر إقامته بمدينة دبي، وذلك يوم 30 نوفمبر الجاري.

ونشر "عمرو"، البوستر الدعائي الخاص بالحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وتصدر اسم الفنان عمرو دياب قوائم البحث جوجل، أمس الثلاثاء بعد التطورات التي شهدتها قضية صفعة الشاب الذي حاول التقاط صورة تذكارية معه .

وكانت نيابة القاهرة الجديدة ، أعلنت إحالة سعد أسامة المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.

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