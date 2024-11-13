باسم يوسف: تجربة "Arabs got talent" ممكن تغير حياة أي بني آدم

كتب - معتز عباس:

علق الإعلامي باسم يوسف، على تجربة انضمامه للجنة تحكيم برنامج "Arabs got talent"، الموسم السابع، والمذاع على قناة 1 MBC.

وقال باسم، في لقائه على صفحة برنامج "Arabs got talent"، على موقع "انستجرام"، إن العالم العربي مليء بالمواهب الكبيرة، وظهورها بالبرنامج فرصة لكي تظهر هذه المواهب للنور ويراها الناس، مضيفًا: "برامج المواهب في كل حتة في العالم بيطلع منها ناس يفتتح لهم سكك وأبواب كتيرة ومصدر رزق وشغل، وإحنا مبسوطين أننا جزء عشان نحقق أحلام الناس".

وأضاف: "تجربة البرنامج ممكن تغير حياة أي بني آدم، كون أني جزء من هذه التجربة، ده شيء أنا فخور بيه، وسعيد أني أكون جزء منها، ونصيحتي لكل موهبة لو عندك شيء مؤمن بيه أمسك فيه ماتسيبوش واحتمال كبير أبواب كتيرة تتفتح لك".

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وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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